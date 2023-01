Warum du niemals perfekt sein wirst

Aurora ist eine Perfektionistin. Klingt erst einmal nach etwas Positivem - aber: der Drang nach Perfektionismus steht ihr eigentlich viel mehr im Weg, als dass er ihr etwas bringt. "Perfekt sein" wird in der Gesellschaft eher als etwas Gutes angesehen. Alleine schon in Vorstellungsgesprächen wird es als eine Schwäche verkauft, die eigentlich wieder für einen sprechen soll. Ziemlich paradox. Warum Perfektionismus aber krankhaft werden kann und wieso man zwischen mehreren Arten der Perfektion unterscheiden muss, haben wir uns in diesem Video genauer angeschaut. Aurora fragt sich, ab wann eigentlich etwas perfekt ist und wie Perfektion überhaupt definiert wird? Ab wann ist es ungesund - und wann ist Perfektion sinnvoll und gut?