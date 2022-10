Die Pille wird immer unbeliebter - Soll ich sie absetzen oder nicht?!

"Du nimmst wirklich noch die Pille?“ - ein Satz, den Menschen, die mit der Pille verhüten vielleicht schon mal gehört haben. Kein Wunder, seit Jahren wird die Pille als Verhütungsmittel immer unbeliebter.

Die Gründe liegen auf der Hand: Die Liste der möglichen, zum Teil schweren Nebenwirkungen, ist sehr lang und die persönlichen Berichte und negativen Schlagzeilen häufen sich beinahe täglich. Aber mit dem Absetzen der Pille ist es gar nicht so einfach!

Auch Walerija hat die Pille abgesetzt und spricht in diesem Video sowohl mit Menschen, die die Pille abgesetzt haben, als auch mit Menschen, die die Pille aktuell immer noch nehmen. In diesem Video thematisieren wir alles, was wir gerne etwas früher über die Antibabypille gewusst hätten, klären die möglichen Gründe für oder gegen die Einnahme der Pille und schauen uns mal die alternativen Verhütungsmittel genauer an.