Die traurige Wahrheit über Privatjets der Superreichen

Kylie Jenner überlegt auf Instagram, welchen Privatjet sie nehmen soll und die ganze Welt fragt sich, ob das ihr Ernst ist. Während es sehr viele alarmierende Studien, Nachrichten und Wetterereignisse gibt, die immer mehr Menschen dazu bringen, ihren Konsum zu überdenken, sieht die Welt der Stars ein bisschen anders aus. Privatjets, Reisen, Yachten – sogar selbsternannte Umweltschützer*innen können nicht auf ihren klimaschädlichen Luxus verzichten. Walerija möchte sich in diesem Video diese Klima-Ungerechtigkeit etwas genauer anschauen und möchte wissen: Wie schädlich sind Privatjets und Co. wirklich für das Klima? Wie hilfreich ist es, über persönliche CO2-Fußabdrücke zu diskutieren? Wieso muss man bei manchen Studien zu „Klima-Kriminellen“ trotzdem genauer hinschauen? Und: Was können wir machen, wenn wir solche protzigen Posts sehen, die uns richtig wütend machen?