Warum Erwachsenwerden so schwer sein kann

Erwachsenwerden oder Erwachsensein hat man sich als Kind oft so vorgestellt: In einer tollen Wohnung leben, viel shoppen und sich jeden Tag im Café mit Freund*innen treffen. Was hätte man auch anderes denken können, wenn das Filmen und Serien fast immer so dargestellt wird. Dabei sieht das in der Realität oft anders aus: Erwachsenwerden - und vor allem in den Zwanzigern zu sein, kann extrem herausfordernd und überwältigend sein. Auf einmal sind alle Freunde, mit denen man zur Schule gegangen ist, woanders und man muss super viel Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Obwohl man vielleicht gar nicht richtig weiß, wie das geht. Wie viel Druck das alles machen kann und woher der Druck kommt, schauen wir uns in diesem Video an.