Muskulös, volles Haar & mindestens 1,80 groß: Wie Männer unter Druck gesetzt werden

Trainierter Körper, mindestens 1,80 groß, eine krasse Jawline und volles Haar. Schönheitsideale können Männer extrem unter Druck setzen. So sehr, dass manche auch Schönheits-OPs machen lassen. Zu einer der beliebtesten gehört die Haartransplantation. Von denen gab es in letzter Zeit einige hier auf YouTube zu sehen, denn: Viele YouTuber haben Werbung dafür gemacht. Kritik gibt’s deswegen reichlich, weil Werbung für Schönheits-OPs auch Risiken mit sich trägt. Darüber haben wir mit Fabio Schäfer gesprochen, der seine Haartransplantation öffentlich dokumentiert hat. Woher kommen Schönheitsideale bei Männern? Und was macht das alles mit ihnen? Dazu haben wir auch mit EUCH gequatscht.