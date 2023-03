Depressionen & Leistungsdruck: Wenn Schule krank macht

Seit Jahren gibt es schon Warnsignale bezüglich Leistungsdruck und Depressionen bei Schüler*innen. Und trotzdem wird bei Schlagzeilen wie: "Kinder leiden an Ängsten, Depressionen und Panikattacken" oder "Immer mehr Jugendliche verletzen sich selbst" oder "Burnout im Kinderzimmer" noch viel zu wenig gemacht. Dazu kommt, dass das Thema oft belächelt wird und die Betroffenen dadurch nicht ernstgenommen werden. Aurora hat sich die Frage gestellt, woher dieser Leistungsdruck kommt, was die Schule mit unserer Psyche machen kann und worauf sie uns eigentlich im Leben vorbereitet. Was muss sich am Schulsystem ändern und wieso dürfen Begriffe wie “Bulimie-Lernen” nicht zur Normalität werden – vor allem, weil es für viele einfach schon zum Alltag gehört...? Dafür haben wir auch mit Maria Ziffy gesprochen. Sie ist 18 Jahre alt und erst seit kurzem raus aus der Schule.