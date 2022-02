Motivationscoaches: Das Problem mit dem Selbstoptimierungswahn

Inspirierende Zitate, Tipps, wie man sein Leben besser gestalten kann und die besten Strategien zum Erfolg – das ist die große Welt der Motivationscoaches. Wir finden sie auf Instagram, in Büchern, Online-Kursen, Seminaren, Podcasts und wer weiß, wo sonst noch. Aurora hat sich davon ganze fünf Jahre lang nicht nur motivieren, sondern auch in einen riesigen Wust des Selbstoptimierungswahns ziehen lassen. Sie konnte nicht mehr aufhören und war wie besessen davon. Diese Erfahrungen will sie heute teilen und spricht darüber, wie sie quasi süchtig danach geworden ist, warum Motivations-Content allein nichts bringt und wie die „Self-Help“-Industrie es geschafft hat, sie immer wieder zum Geld ausgeben zu animieren.