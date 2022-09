Missbrauch, Fetisch, Schweigegeld? - Nickelodeons Abgründe

Nickelodeons Serien iCarly, Victorious oder Zoey101 haben in den 2000ern von so vielen die Kindheit und Jugend bereichert. Aber Schlagzeilen, die man heute zu dem Kindersender oder den damaligen Kinderstars sieht, lassen vermuten, dass nicht alles so schön war, wie es in den Serien aussah. Die Schauspielerinnen Jennette McCurdy, Alexa Nikolas und Daniella Monet sagen heute über ihre Zeit bei Nickelodeon, dass sie sich traumatisiert, sexualisiert und nicht sicher gefühlt haben. Deswegen taucht Walerija in dieser Folge in Nickelodeons dunkle Seite ab. Es geht um Schweigegeld-Vorwürfe, problematische Szenen und verurteilte Sexualstraftäter, die viele der Kinderserien unter einen dunklen Schatten stellen. Wir fragen uns: Wieso kochen die Geschichten jetzt wieder hoch? Was muss sich ändern? Und könnte das erst die Spitze des Eisbergs sein?