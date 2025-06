Anti-Aging, Sephorakids & Co.: Der Hype um die perfekte Haut

Skincare? Damn, yes! Zumindest dann, wenn es nach TikTok & Co. - oder zumindest nach vielen Skinfluencern geht. Morgen-, und Abendroutinen bestehen aus einer 10 Step Skincare Routine. Und da, wo Erwachsene gegen Anti-Aging kämpfen, fangen selbst Kinder mit Skincare an. Teilweise filmen die Kinder ihre Routinen ab, die dann auf TikTok landen und Trends, wie die #sephorakids anheizen. Werbungen versprechen eine perfekte Haut und das Streben nach porenloser und ebenmäßiger Haut hat ein ANDERES Level erreicht. El stellt sich in diesem Video die Frage, ob und ab wann eine Skincare Routine notwendig und hilfreich ist und ab wann es zu viel wird.