AD(H)S, Endometriose, Migräne & Co - Das Problem der unsichtbaren Krankheiten

Migräne, Multiple Sklerose, Endometriose, AD(H)S oder Rheuma – das sind alles Krankheiten, bei denen man den Betroffenen nicht ansieht, dass sie krank sind. Unter Hashtags wie #invisibleIllness zeigen sich auf Social Media Menschen, die eine Krankheit haben, die man nicht sehen kann, um mehr über dieses Thema aufzuklären. Denn auch Studien belegen, dass Krankheiten, die bekannter sind, auf mehr Verständnis stoßen, als Krankheiten, die wir nicht sehen oder einordnen können. Wir wollten Betroffenen in diesem Video eine Plattform geben und haben dazu mit Julia, Alisha, Sophia, Elisabeth und Janice geredet. Sie alle haben unterschiedliche unsichtbare Krankheiten und Walerija wollte von ihnen wissen: Wie reagiert ihr Umfeld auf bestimmte Situationen? mit welchen Dingen struggeln sie? Gibt es vielleicht sogar etwas Positives, was sie für sich durch ihre Krankheit mitnehmen konnten? Und was würden sie sich von der Gesellschaft ein bisschen mehr wünschen?