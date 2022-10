Ich kann nicht aufhören, mich mit anderen zu vergleichen

Perfekt inszenierte Strandfotos, durchtrainierte Körper und krasse Partys. Wenn man durch seine Timeline scrollt, wird man häufig überrumpelt von wunderschönen Menschen und ihrem Leben, das perfekt zu sein scheint. Das kann schnell dafür sorgen, dass man sich mit ihnen vergleicht und sich danach schlecht fühlt. Obwohl man ja eigentlich weiß, dass sich die meisten auf Instagram & Co. von ihrer besten Seite zeigen und dass einem das nicht guttut, sich mit ihnen zu vergleichen, können wir dieses Gefühl nicht wirklich abschalten und vergleichen uns leider trotzdem. So geht's auch Aurora. Sie spricht über ihre Erfahrungen damit und hat sich mal schlau gemacht, warum wir uns eigentlich überhaupt vergleichen und was man dagegen tun kann.