Ich habe virtuelle Kleidung getestet - unsere Zukunft oder Bullsh💩t?

Digitale Kleidung für Leute wie dich und mich. Wirklich?! Ja! Immer mehr Menschen, Marken & Designer*innen setzen auf virtuelle Fashion. Aber was heißt das genau? Walerija stellt sich selbst mal einen virtuellen Kleiderschrank zusammen und checkt, wie gut das wirklich funktioniert. In diesem Video klären wir, was digitale Klamotten mit Augmented-Reality, Social Media oder dem Metaverse zu tun haben und stellen uns die Fragen: Wo funktionieren virtuelle Outfits schon und wo ist noch Luft nach oben? Ist es wirklich die Lösung für unser Fast Fashion Problem oder einfach nur eine nette Spielerei?