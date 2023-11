Die Wahrheit über Lügen

Jeder von uns hat in seinem Leben schon mindestens einmal gelogen. Ob aus böser Absicht, um eine Diskussion oder einen Streit zu vermeiden - oder man hat gelogen, ohne dass es einem überhaupt bewusst war. In unserer Gesellschaft gibt es im Alltag immer wieder kleine Notlügen und in Filmen sind Lügen oft ein Stilmittel. Ob bei 13 Reasons Why, Friends, Shutter Island, Truman Show oder bei Disney Filmen wie Mulan oder Pinocchio. El schaut in diesem Video genauer auf die einzelnen Serien und Filme und fragt sich: Warum lügen wir überhaupt? Und wieso fällt es uns manchmal so schwer die Wahrheit auszusprechen? Wann kann lügen sogar krankhaft werden und wie geht man damit um, wenn eine Lüge auffliegt?