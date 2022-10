Warum der Kampf der Frauen im Iran kein Trend ist

“Tod dem Diktator!”, “Frauen, Leben, Freiheit”: Worte, die wir im Kampf der Frauen im Iran hören, sehen und lesen. Der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini löste eine Welle an Protesten aus, bei denen vor allem Frauen für ihre Selbstbestimmung und Freiheit kämpfen.

Am 13. September wurde die 22-jährige Jina Mahsa Amini von der Moralpolizei festgenommen, weil zu viel von ihren Haaren zu sehen gewesen sein soll. Kurze Zeit später stirbt sie im Krankenhaus – in Polizeigewahrsam. Ihr Tod löste eine Welle an Protesten aus.

Durch Social Media konnten wir eine Zeit lang alles mitverfolgen – bis im Iran der Internet-Blackout kam. Wir von BRUST RAUS bekommen Gänsehaut bei den Bildern und Videos der Proteste - spüren aber privat auch direkt eine Angst, nicht genug dazu zu posten.

Aurora hat sich die Fragen gestellt: Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich zu wenig oder nichts dazu poste? Wann bringt Online-Aktivismus eigentlich was und wann verlieren wir das Wesentliche aus den Augen? Und: Was können WIR für die Frauen im Iran tun?

Schon gesehen? Joke oder Realität: Was steckt hinter diesen Phobien?