Wenn Fans zu weit gehen - Obsession, Drohungen und Doxing

Swifties, Beyhive, Barbz, Beliebers, BTS-Army & Co. – Die Welt der verschiedenen Fandoms ist groß und intensiv. Von Selena Gomez & Hailey Bieber bis hin zu #FreeBritney über #Blacklivesmatter: Sie heizen Diskussionen an, formen Bewegungen und können Spenden in Millionenhöhe sammeln.