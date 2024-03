"Lauft nicht, rennt!" Wie TikTok uns zum Überkonsum bringt

Ob crazy Lampen, gehypte Beautyprodukte, Trend-Kleidung oder irgendwelche Gadgets: Walerija und El haben sich diese Dinge geholt und TikTok hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. In diesem Video möchten sie ihre Kaufentscheidungen hinterfragen und herausfinden: Was machen emotionale Formulierungen wie „Lauft nicht, rennt!“ und Produktempfehlungen mit uns? Wie siehts mit TikToks mit "den wichtigsten Must Haves“ oder ASMR-Sounds aus? Und dann gibt es ja noch serienmäßigen Content von Unternehmen und UGC-Creator, die auf den ersten Blick nicht aussehen wie klassische Influencer-Werbung. Um das alles besser verstehen zu können, haben wir mit Laura Maria Altendorfer von der IU Internationalen Hochschule und Anja Dieckmann von der Hochschule Aalen gesprochen, die im Bereich der Medienpsychologie und der Konsumpsychologie forschen. Und am Ende möchten wir euch natürlich etwas mitgeben, um euch vor dem nächsten Impulskauf zu schützen, also bleibt bis zum Schluss dran und verschickt das Video gerne an eure Freund*innen!