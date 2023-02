Bisher habt ihr vor allem Walerija und Aurora vor der Kamera hier bei BRUST RAUS gesehen - und keine Panik! NatĂĽrlich bleiben sie und sind weiterhin hier zu sehen, aaaaber: Ab heute kommt noch eine weitere Person dazu!

Na? Neugierig? Paar Tipps vorab: Sie fährt gerne in ihrer Heimatstadt Ulm mit ihrem Longboard, kocht oft mit ihrer Tochter zusammen & interessiert sich dafür, was gerade so in den Trends abgeht!

Wir haben EUCH die Chance gegeben, ihr vorab schon persönliche Fragen via WhatsApp zu schicken. Und genau diese Fragen beantwortet euch El jetzt! Wollt ihr noch mehr über sie erfahren? Dann ab in die Kommentare mit euren Fragen oder meldet euch per Whatsapp unter 0173 4799092!