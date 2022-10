Ich habe Angst vorm Älterwerden. WIESO?!

"Ziemlich mutig von dir, als Frau jenseits der 40 ein Jugendprogramm zu moderieren“ – diesen Kommentar hat Aurora vor einiger Zeit unter einem unserer Videos erreicht und bei ihr die Frage aufgeworfen: Wieso fühl' ich mich davon angegriffen? Was ist denn schlimm daran, jenseits der 40 zu sein? Klar, niemand möchte Mitte 20 schon aussehen wie „jenseits der 40“, aber was löst eigentlich die tatsächliche Angst vor dem Älterwerden aus und was können wir dagegen unternehmen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, spricht sie mit Dr. Anna Kornadt von der Uni Luxemburg. Außerdem erklärt uns Aurora, wieso jüngere Menschen bei ihr häufig Leistungsdruck auslösen und weshalb es für Promis fast unmöglich ist, auf die „richtige Art und Weise“ zu altern.