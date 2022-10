Warum Schönheitsideale und Bodygoals Bullsh💩t sind

Von Nofretete, über Marilyn Monroe hin zu Kim Kardashian. Schönheitsideale sind so alt, wie die Menschheit selbst. Dadurch können verschiedene Kulturen Reichtum, Macht oder ihren Status ausdrücken. Wie stark sich diese Ideale verändern, können wir an alten Werbungen sehen, die früher Drinks beworben haben, um nicht "zu mager" sein zu müssen, an den verschiedenen Beautyicons der Jahrzehnte, die viele verschiedene Körperformen repräsentiert haben oder an dem Fakt, dass aktuell Brazillian Butt Lift Operationen zur Vergrößerung des Hinterns beliebt sind - obwohl das eine der gefährlichsten Eingriffe weltweit ist. Walerija wollte für diese Folge herausfinden: Wer gilt eigentlich als "schön"? Was kann diese Wahrnehmung beeinflussen? Wie hat sich das Ideal verändert und wieso überschreitet das aktuelle Schönheitsideal langsam aber sicher eine Grenze?