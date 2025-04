Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Doechii – sie alle stehen für eine neue Generation von Popstars. Sie könnten teilweise nicht unterschiedlicher sein, aber werden oft in einem Atemzug erwähnt, denn sie treffen gerade einen Nerv.

Ihre Musik wird nicht nur als verletzlich, chaotisch und frech beschrieben, sondern die Künstlerinnen brechen Rekorde, sammeln Preise und ziehen Massen an Menschen an. Wer sind diese Frauen? Was macht sie besonders?

Dafür taucht BRUST RAUS-Host Walerija nicht nur in ihr Lieblings-Rabbithole von dem Album "brat" ab, sondern spricht auch mit Content-Creatorin und Popgirlie Gizem vom funk Kanal @beyond.gossip und Autorin und Soziologin Nadia Shehadeh. Ob „Espresso“, „Girl so confusing“, „Good Luck Babe“ oder „Denial is a river“ – Walerija hört heute anders hin. Und möchte wissen: Wie könnte das mit der aktuellen politischen Weltlage zusammenhängen?

Der Aufstieg der neuen Generation Popgirls

