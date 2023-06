High Value Frauen und Männer, helle und dunkle feminine Energie und die Femme Fatale – Begriffe, mit denen vor allem die etwas anfangen können, die sich schonmal mit ihrer femininen Energie auseinandergesetzt haben. Walerija hat das für diese Folge mal versucht.

Dabei hat sie die Büchse der Pandora geöffnet, die von „dunkler Psychologie“ und Manipulationstricks, über gesundheitsgefährdende Kristalle für den Intimbereich, hin zu problematischem Coaching, alles Mögliche ausgespuckt hat. Auf TikTok finden sich unter Hashtags wie #feminineEnergy, #Highvaluewoman oder #DarkFemininity mehrere Millionen Videos zu diesem Thema. Was man darin sieht: Verhaltensregeln, Beziehungstipps oder sehr klare Rollenverteilungen innerhalb einer heterosexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau.

Zusammen mit Dr. Sarah Pohl, der Leiterin der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg und Pia Kabiztsch, Psychologin und Dating-Expertin, möchte sie die Fragen klären: Helfen die Tipps, die hier gegeben werden, irgendwem bei irgendwas? Wie empowernd sind diese Trends wirklich? Wann könnte es problematisch werden? Und vor allem: Wieso kommt das aktuell SO gut an?

