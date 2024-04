Jawline, Filler & Schönheitsideale: Wie wir mit dem Druck umgehen #lassraus

Die perfekte Jawline, hier ein bisschen Botox und da mal drei Stunden Gesichtsyoga machen. In der neuen #lassraus-Folge sprechen Aurora, Walerija & El über Schönheitsideale und wie sie mit dem Druck "perfekt auszusehen" persönlich umgehen. Ab wann ist etwas eigentlich ein Schönheitseingriff? Und wieso wird darüber diskutiert, ob die GenZ älter aussieht, als sie eigentlich ist? Ob da was dran ist und warum El schonmal eine Augenbraue abgefallen ist, Aurora mit einem Schlauch in den Haaren schläft und Walerija viel Geld für ihre Zähne ausgegeben hat, hört ihr alles in unserem Videopodcast #lassraus 💕