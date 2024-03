Aufwachsen mit Migra-Hintergrund - Unsere Identität & Struggles

Wie ist es, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen? In unserer zweiten #lassraus-Folge sprechen Walerija, Aurora & El über ihre Erfahrungen und persönlichen Struggles, die sie durch das Aufwachsen mit zwei Kulturen erlebt haben. Wie findet man in jungen Jahren zu seiner eigenen Identität und wie ist dieser Weg durch einen Migrationshintergrund geprägt? Wie ist es, Eltern zu haben, die aus einem Kriegsgebiet geflohen sind? Und welche Rolle spielen Schönheitsideale & Essen in einer Familie mit Migrationshintergrund?