Kein Bock mehr auf Reiche in Medien?

Selling Sunset, Real Housewives of Beverly Hills oder Keeping up with the Kardashians - Reality-TV-Sendungen über sehr reiche Menschen boomen seit vielen Jahren. Aber wieso ploppen immer mehr fiktive Geschichten auf, in denen diese Superreichen auf der Leinwand gedemütigt werden?