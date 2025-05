Auf TikTok tauchen immer mehr Videos auf, in denen das „Skinny sein“ idealisiert wird. Frauen erzählen, wie gut es sich anfühlt, extrem schlank zu sein – oder geben Tipps, wie man „wie ein Skinny Girl denkt“.

Was harmlos klingt, kann großen Einfluss haben – sogar auf Menschen, die sich eigentlich wohl in ihrem Körper fühlen. Warum erleben solche Inhalte gerade jetzt ein Comeback? Und wie wirkt sich das auf unser Körperbild aus?

Fakt ist: Essstörungen bei Mädchen sind seit der Pandemie um fast 50 % gestiegen. Fast jede zweite Frau würde laut einer Umfrage sogar ein Lebensjahr opfern, um einem Schönheitsideal zu entsprechen.

BRUST RAUS-Host El schaut sich in diesem Video an, inwiefern TikTok dafür verantwortlich ist und warum sich das Ideal vom dünn sein so stark hält.

SKINNYTOK: Wenn die Angst vorm Dicksein Trend wird

Hier bekommst du Hilfe bei Essstörungen Falls du merkst, dass mit deinen Essgewohnheiten etwas nicht stimmt - du nicht mehr regelmäßig isst oder auf einmal ganz viel isst - findest du hier Hilfe: Wenn du wissen willst, ob du oder eine Freundin wirklich unter Essstörungen leidet, guck dir die Checkliste hier an .

. Welche Beratungsstellen es in deiner Nähe gibt, findest du bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung .

. Auf der Seite des ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen gibt es viele Informationen zur Krankheit. Hier kannst du dich online beraten lassen oder dich anonym unter 089 21 99 73 99 melden.

gibt es viele Informationen zur Krankheit. Hier kannst du dich online beraten lassen oder dich anonym unter melden. Auch bei der Sucht-Hotline bekommst du Hilfe bei Essstörungen - online oder unter 089 28 28 22.

