Wenn Männer ihre Freundin hassen

„Meine Freundin nervt.“ – Ein Satz, den man in TikTok-Trends, Tweets und Memes immer häufiger sieht. Was früher Boomer-Witze über „die anstrengende Ehefrau“ waren, taucht heute in Clips auf, die Millionen Views bekommen.

Der Trend: „Slowly Hating My Girlfriend" – langsam anfangen, die eigene Freundin zu hassen. Sprüche wie: „Wenn sie Guten Morgen sagt und mir einfach übel wird." oder „Wenn ihre Stimme mich einfach nur noch aggressiv macht." klingen erst mal wie ein schlechter Scherz – aber wo ist da eigentlich der Witz? Wenn die eigene Beziehung so belastend ist, warum bleibt man dann zusammen? Und warum wird das Ganze ins Internet getragen, statt miteinander zu reden? Host Aurora hat sich in diesem Video angeschaut, warum solche Trends immer wieder auftauchen. Warum Männer ihre Partnerinnen öffentlich runterziehen – und warum das nicht einfach nur „Humor" ist. Dafür hat sie mit einer Sexualtherapeutin gesprochen, die erklärt, welche Dynamiken hinter dieser Art von Beziehungsmüdigkeit stecken – und warum offene Kommunikation so wichtig ist.