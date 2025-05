Normalerweise kennen wir es in Filmen und Serien eher andersherum: Wenn in romantischen Hetero-Beziehungen eine Person älter ist, ist es meistens der Mann.

Und das wird selten hinterfragt. Ist aber die Frau die ältere, wirkt es wie eine Ausnahme, die kommentiert werden muss. Warum ist das so? Und wie hat sich das verändert? 2024 sind z. B. mit "Babygirl" oder "Als du mich sahst" mehrere Filme rausgekommen, in denen Mütter mit jungen Männern ein Verhältnis haben.

In dieser Folge hat sich BRUST RAUS-Host Aurora angeschaut, wie ältere Frauen on Screen vorkommen und was das alles mit MILFs zu tun hat.

Wenn SIE älter ist: Neuer Hollywood-Trend?

