Giant Rooks - Waschen, kochen, cornern

Zwischen Tour-Gigs und Festival-Auftritten kommen Fred und Finn auf ein schnelles Getränk bei „Letzte Runde mit…“ vorbei! Und dann wird gelabert oder wie Fred sagt: „Wir hauen das komplett weg - das ist kompletter Schwachsinn!“

Wir meinen: Das Gegenteil ist der Fall. Oder wisst ihr, wo die Jungs in Berlin rumcornern und ein Bierchen trinken? Also wenn sie dann mal rausgefunden haben, wo genau ihr Spot eigentlich ist.

Hilfe gibt es auch, wenn ihr neues Meme-Material sucht - Frederik hat einen Tipp. Wenn ihr Glück habt, kommt er sogar bei euch vorbei und macht die Wäsche. Lasst den Frontsänger der Giant Rooks nur nicht an euren Herd! Frederik sagt, dass es im Haushalt nichts Schlimmeres gibt, als zu kochen! Und sein Essen schmeckt dann auch noch sch***e! Na dann guten Appetit beim Video schauen!

Grüße gehen raus an alle Fans der Giant Rooks in England, den USA und Mexiko! Frederik und Finn denken an euch! Wir auch, das Interview gibts mit englischen Untertiteln!

Schon gesehen? Letzte Runde mit MAJAN