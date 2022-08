Loi - "Wenn ich singe, weinen Leute"

auf Whatsapp teilen

Oft wird Loi, die junge Musikerin aus Mannheim, mit Adele verglichen. Auf TikTok hat sie Stand heute knapp 4 Millionen Likes gesammelt – unter anderem für ihr Cover von "Blinding Lights" von The Weeknd. Und wir wollten diese talentierte Künstlerin näher kennenlernen: Wie ist Loi so? Wie tickt sie? Was ist ihr wichtig?