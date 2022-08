Schmyt - Mit schlechten Fragen gegen die Wand laufen?

auf Whatsapp teilen

Hands up for Schmyt! Was macht man mit krassen Künstlern, die irgendwo zwischen Nische und Newcomer stehen und doch schon fest in der deutschen Musikszene verankert sind? Richtig, man lernt sie näher kennen und holt sie zu DASDING ins Interview.