Springt einfach direkt an den Schluss zum besten Part: Tones and I trinkt Bier aus ihrem getragenen Schuh und verschüttet gefühlt einen Liter. Lukas versteht den Trend noch nicht und kippt sich sein Getränk durch die Schlappen rechts und links am Körper vorbei. Besser wird's nicht.

Wer sonst noch wissen will, was Tones and I in der Folge "Letzte Runde mit..." so erzählt hat, als sie während des Southside Festivals 2022 vorbeikam: Es geht drum, wie ihr Straßenmusiker fair bezahlt, warum Tones and I gerade selbst keine Straßenmusik machen kann, dass Dance Monkey in Australien nicht ihr erfolgreichster Song ist und was passiert, wenn plötzlich ein NBA-Basketball-Team dich als Fan gewinnen will. Zusammengefasst: Ne bunte Folge LRM mit Wahnsinn. Zieht‘s euch rein!

