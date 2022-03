AKNE: Einfach Pickel oder psychische Belastung?

Akne kann nicht nur schmerzhaft sein und die Blicke anderer Menschen auf einen ziehen, sondern auch ziemlich auf die Psyche schlagen. Etwa 85% aller Menschen leiden einmal im Laufe ihres Lebens an Akne. Meistens während der Pubertät, aber auch im erwachsenen Alter kann es zu Spät-Akne kommen. Walerija hat sich in dieser Folge mit ihrer größten Unsicherheit auseinandergesetzt: Pickel und der damit verbundene psychische Druck! Dafür hat sie sich mit Nicole ausgetauscht. Sie leidet seit dem Absetzen ihrer Pille stark an Akne. Walerija wollte wissen: Wieso ist das Thema Akne mit so viel Scham behaftet? Wie fühlen sich Menschen, die starke Akne haben und vor allem: Warum sollte man nicht nur die Haut, sondern auch die Psyche behandeln? Psychodermatologin Dr. Verena Beck hat uns außerdem verraten, was Stress mit der Haut macht. Unser Motto? STOP #acneshaming!