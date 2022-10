Warum es egal ist, ob du beliebt in der Schule warst

Das Klischee der unbeliebten und beliebten Kids in High Schools kennen die meisten von uns aus US-amerikanischen Teenie-Filmen. Aber auch im echten Leben lassen sich immer wieder gewisse „Strukturen“ und „Hierarchien“ in vielen Schulklassen beobachten. Auch Aurora kennt das zu gut aus ihrer Schulzeit: Sie hat zu den „uncoolen Kids" gehört. Heute ist ihr das relativ egal. Was sie allerdings in dieser Folge interessiert hat: Was macht einen eigentlich überhaupt „cool“? Warum wollen wir überhaupt dazugehören? Und was wird später aus den „coolen Kids“?