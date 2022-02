Ich habe das Gefühl, dass ich nichts kann #ImpostorSyndrome

Lady Gaga, Albert Einstein, Emma Watson oder Michelle Obama: Sie alle haben sich schon wie Hochstaplerinnen und Hochstapler gefühlt, obwohl sie eine sehr erfolgreiche Karriere, Auszeichnungen und außerordentliche Erfolge vorzuweisen haben. Das „Hochstapler Syndrom“ oder „Impostor Syndrom“ ist ein Phänomen, das verbreiteter ist, als man auf den ersten Blick denkt. Manche Quellen gehen sogar davon aus, dass 70% der Menschen schon mal dieses Gefühl hatten. Betroffene denken, dass andere sie für eine Hochstaplerin oder einen Hochstapler halten und sie jederzeit auffliegen könnten. Und obwohl es offensichtliche Beweise für ihre Leistung gibt, leiden sie oft unter extremen Selbstzweifeln und Versagensängsten und fühlen sich fehl am Platz. Walerija kennt das Impostor-Phänomen auch sehr gut und wollte in diesem Video ein für alle mal klären, was da genau dahinter steckt. Prof. Dr. Sonja Rohrmann von der Universität Frankfurt forscht zu diesem Thema und klärt mit uns: Wie entsteht das Imposter-Phänomen? Wie kann es einen im schlimmsten Fall beeinflussen? Und was kann man dagegen tun?