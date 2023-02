Ob gute oder schlechte Kindheit - jeder von uns trägt ein inneres Kind in sich, was uns bis heute im Erwachsenen-Ich prägt. Stars wie Adele oder Kendall Jenner sprechen sehr offen darüber, dass sie sich mit oder ohne Therapie stark damit auseinandersetzen. Dass es beim inneren Kind nicht nur ums Albernsein geht, sondern das Ganze krass in unserer Psyche verwurzelt ist, ist den meisten gar nicht so klar. Deshalb sprechen wir mit Urooba vom YouTube-Kanal "Psychologeek" darüber, wie wir unser inneres Kind zu verstehen lernen & wie wir dadurch auch unsere Emotionen im hier und jetzt viel besser einordnen können. Denn, kennt ihr das auch? Ihr seid in manchen Momenten super emotional - und könnt gar nicht einordnen wieso? Aurora wollte wissen, wieviel Einfluss ihre Kindheit auf heute hat und wieso die Beziehung zu sich selbst & zum inneren Kind die wichtigste in unserem Leben ist.