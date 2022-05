Wieso wir diesen Verbrechern & Mördern ALLES verzeihen würden

Pretty Privilege geht vor allem auf TikTok viral und das Schönheitsprivileg löst einen riesigen Hype aus. Aber ist Pretty Privilege eigentlich komplett unbedenklich? "Schöne" Menschen können oft leichter Dinge in ihrem Leben erreichen, als Menschen mit normabweichenden Merkmalen. Und da geht es nicht "nur" um Vorteile in der Karriere oder im Liebesleben. Auch Kriminelle und Straftäter*innen werden wegen ihres Aussehens angehimmelt und haben Groupies, die im Zweifel auch um mildere Strafen kämpfen - und da ist die Tat der Kriminellen scheinbar...egal. Walerija hat sich in diesem Video genau damit beschäftigt: Was genau ist eigentlich “Pretty Privilege” und wie wirkt es sich auf uns aus? Hat man wirklich ein besseres Leben, wenn man von der Gesellschaft als “schön” wahrgenommen wird? Und vor allem hat Walerija sich die Frage gestellt: Wieso profitieren manche Straftäter*innen tatsächlich von ihrem Aussehen und was zur Hölle hat TikTok schon wieder damit zu tun?