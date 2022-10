Depression, Trauma, Anxiety?! Warum psychische Erkrankungen kein TikTok-Trend sein sollten

TikTok ist aktuell voll mit Videos, in denen sich alles um psychische Erkrankungen dreht. Von Vlogs, in denen uns Betroffene an ihrem Alltag teilhaben lassen, über Selbsttests, bis hin zu Clips, in denen uns Diagnosen gestellt werden - die Bandbreite der Videos zum Thema ist riesig. Und das ist ja auch gut so, denn so lernen wir mit diesen Krankheiten umzugehen, egal ob wir betroffen sind oder nicht. Wir haben uns an der Stelle aber gefragt: Welche der Trends sorgen tatsächlich für Entstigmatisierung und welche können vielleicht sogar gefährlich sein? Dazu sprechen wir mit einer Professorin für Medienpsychologie und einer Betroffenen.