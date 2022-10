Wie toxische Beziehungen in Filmen romantisiert werden

After Love, Kissing Booth, Twilight, Fifty Shades of Grey, 365 Tage… Diese Filme haben alle etwas gemeinsam: Nicht nur, dass sie alle sehr erfolgreich sind, sie romantisieren auch toxische Beziehungen. Das, was in den Filmen eigentlich mega romantisch sein soll, wäre im echten Leben eher etwas creepy. Wie die Filme es schaffen, dass Dinge wie Entführung oder Stalking romantisch wirken, warum wir den „Bad Boys“ im Film quasi alles verzeihen und was die Beziehungen in diesen Geschichten so toxisch macht, darüber spricht Aurora in dieser Folge.