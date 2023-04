Wenn Fans zu weit gehen – Obsession, Drohungen & Doxing

Swifties, Beyhive, Barbz, Beliebers, BTS-Army & Co. – Die Welt der verschiedenen Fandoms ist groß und intensiv. Von Selena Gomez & Hailey Bieber bis hin zu #FreeBritney über #Blacklivesmatter: Sie heizen Diskussionen an, formen Bewegungen und können Spenden in Millionenhöhe sammeln. Stans können aber auch Grenzen überschreiten. Sie doxen kritische Journalist*innen, Stars oder andere Fans. Sie überfluten Menschen mit Hass und Drohungen und sorgen für ein toxisches Klima. Genau darum geht es auch in der kürzlich erschienen Serie „Swarm“ (Deutsch: Bienenschwarm). Hier wird kritische Fankultur auf eine extreme Art und Weise dargestellt. Aber welche Parallelen gibt es zum echten Leben? Walerija möchte herausfinden: Warum wird man überhaupt Fan? Und wie kommt es dazu, dass man sich dann toxisch verhält? Und was davon sollten wir vielleicht auch mal hinterfragen?

