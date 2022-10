Warum Hustle Culture so toxisch ist

Sprüche wie "Du musst einfach nur härter arbeiten, dann schaffst du alles!" oder "Hustle 24/7" haben wir sicherlich alle schonmal gehört. Sie sind zwar gut gemeint, aber sie können ein problematisches Mindset fördern: "Hustle Culture" oder auch "Toxic Productivity". Wenn ihr in eurer wohlverdienten Pause schonmal Schuldgefühle hattet, weil ihr in diesem Moment nicht am arbeiten wart, dann wart ihr vielleicht schon Opfer der "Hustle Culture". Aktuell hören auch YouTuber*innen wie Joey's Jungle oder JONAS mit YouTube auf und erzählen von dem Druck und dem Stress, den dieser Beruf mit sich bringen kann. Aurora spricht darüber, wie gefährlich es sein kann, die Arbeit über die eigene Gesundheit zu stellen, kommentiert fragwürdige Instagramzitate und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen mit der "Hustle Culture".