K.O.- Tropfen durch Spritzen?! Needle Spiking  – Panikmache oder berechtigte Sorge?

Eigentlich freuen wir uns wieder auf Festivals, Clubs und Bars. Aber damit häufen sich leider auch wieder die Vorfälle von Übergriffen oder verabreichten K.O. Tropfen. Und jetzt gibt es seit Neustem noch etwas anderes, was nach einem absoluten Horrorszenario klingt: Needle Spiking. Die Informationslage dazu ist aber alles andere als eindeutig. Und somit auch die Aufklärungsarbeit: Wer rechnet denn damit, über eine Spritze Drogen injiziert zu bekommen, während man auf einer Party ist? Walerija hat sich in diesem Video die Frage gestellt: Was ist Spiking und vor allem Needle Spiking überhaupt? Warum ist die Lage so unklar und wieso ist es sogar umstritten, dass es das überhaupt in der Form gibt? Ist das also alles nur Panikmache – oder ist es eine berechtigte Sorge? Und eine Frage ist Walerija besonders wichtig: Was kann man tun, um sich vor dem Needle Spiking und ähnlichen Übergriffen zu schützen?