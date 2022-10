Ciao 9-5 Jobs? Mit deinem Small Business Geld auf TikTok verdienen?!

Auf TikTok reden immer mehr Menschen über ihr eigenes kleines Unternehmen. Sie verkaufen alles von Haargummies, Beautyprodukten, Stickern bis hin zu Selbstgemachtem. Oft wird in den Videos gezeigt, wie sie ihre 9 to 5 Jobs kündigen, wie ihre viralen Videos die Verkaufszahlen in die Höhe bringen und wie leicht und schnell wir auch ohne Geld anfangen können unser Small Business aufzuziehen. Wieso kommt das gerade so gut an? Und was steckt da wirklich dahinter? Dafür sprechen wir mit Lina Bouhmidi und Paula Isbrecht. Sie sind junge Gründerinnen, die ihre eigenen Produkte verkaufen und sie erzählen uns von den schönen und die nicht so schönen Seiten vom selbstständigen Arbeiten. Lina war bei "Die Höhle der Löwen" und hat ihr eigenes Produkt erfolgreich gepitcht - kennt also den Hype, aber auch die Skepsis und die übergriffigen Fragen, die ihr manchmal entgegen kommen. Paulas Videos sind auch schon viral gegangen, aber sie kennt auch die Realität, wenn privat einiges passiert und sie das Business auch mal zurückfahren muss.