Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys: Erneute Trennung?

Sie sind Ikonen des ironischen Eskapismus – und bei SONG TINDERN zeigen Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys , dass hinter Sonnenbrille und Bühnenromantik auch echtes Handwerk, Haltung und Humor stecken.

Im Gespräch mit SONG TINDERN-Host Celi verraten sie, welche italienischen Songs in Deutschland völlig falsch verstanden werden, was sie zu einer Arbeiterband macht und was sie Newcomern raten, die heute durchstarten wollen.

Durch ihre jahrelange Berufserfahrung haben sie auch eine klare Meinung zu Sabrina Carpenter, Gracie Abrams & Adele. Wer eine reine Kommerz-Melkmaschine geworden ist und wieso sich die Abbrunzati Boys solo machen würden?

Wenn man sich für eine Nationalhymne entscheiden müsste, wäre es klar: Bella Napoli! Zum Glück muss man nicht. Jetzt bei SONG TINDERN! ❤️❌

