„Tau mich auf“ landet auf Platz 1 in den Charts, aber was danach folgt, ist eher eine peinliche Geschichte – zumindest, was die Award-Suche angeht!

Zartmann & Aaron packen im Interview bei SONG TINDERN aus und sprechen gemeinsam mit Moderatorin Dani über ihre bisherige Karriere. Was war der schlimmste Moment auf der Bühne als Support-Act? Wie geht Zartmann mit seiner ADHS-Diagnose um und was verbindet beide Musiker? Außerdem: Was hat Max Raabe mit Zartmanns Oma zu tun? Zartmann & Aaron reden ehrlich über Fehler, Grenzen, Verantwortung und den Mut, einfach weiterzumachen – auch wenn’s keinen Plan gibt. Wieso Awareness-Konzepte heutzutage für Zartmann so wichtig geworden sind und ob Aarons Eltern stolz auf ihn sind – JETZT bei SONG TINDERN. Zartmann & Aaron: Die peinliche Award-Story zu "Tau mich auf" ❌❤️ NICHT VERPASSEN: Zartmann & Aaron spielen beide auf dem DASDING Festival 2025