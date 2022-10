Wird Kim Kardashian von Kanye West belästigt? Wieso wir über die Scheidung sprechen MÜSSEN!

Vielleicht ist es DAS Ehe-Aus des Jahres: Kim Kardashian und Kanye West sind geschieden! Klingt nach Klatsch und Tratsch? Ist es im ersten Moment auch und darauf stehen wir gar nicht. Trotzdem kommen wir um eine Frage nicht herum: Ist das Verhalten von Kanye West gefährlich? Denn Kim Kardashian hat die Scheidung eingereicht und ist damit nicht wirklich auf Verständnis von Kanye West gestoßen. Stattdessen produziert er ein Musikvideo, in dem er den neuen Partner an Kims Seite bedroht, teilt private Nachrichten auf Social-Media und beschenkt Kim zum Valentinstag mit einem Truck voller Rosen. Dabei möchte Kim nur ihre Ruhe! Walerija hat sich die Frage gestellt: Sind das Grenzüberschreitungen? Kann man das, was hier passiert, Stalking nennen? Und wie werden die vier gemeinsamen Kinder in den öffentlichen Streit mit einbezogen?