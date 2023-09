Sind wir alle Meme-Material?

Habt ihr euch schonmal Gedanken gemacht, in wie vielen fremden Fotoalben ihr irgendwo auf der Welt im Hintergrund zu sehen seid? Aktuell sollten wir uns alle eher fragen, ob wir in viralen Videos auf Social-Media zu zu finden sind. Der Content zu fremden Menschen auf der Straße, in öffentlichen, aber auch in privaten Orten ist vielfältig: Pranks, süße und schöne Momente, soziale Experimente oder People Watching-Videos sind beliebter den je. Walerija findet: Es ist Zeit über Bild- und Persönlichkeitsrechte zu sprechen. Denn nur, weil es diese Sachen gerade überall auf Social Media gibt, heißt das nicht, dass das auch erlaubt ist und wir das machen sollten. Was ist das gerade für ein Phänomen, dass Leute unbedingt Fremde in jeder Situation filmen wollen? Und egal ob ihr selbst filmen wollt oder gefilmt wurdet und es nicht wolltet – lasst uns mal checken, was man eigentlich darf und was nicht. Dafür hat uns Rechtsanwältin Agatha Wierzbanowski ein paar Videos eingeordnet. Was sagt ihr zu diesem Phänomen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!