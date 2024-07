Was das versuchte Attentat auf Donald Trump mit den Streamingzahlen von 50 Cent zu tun hat, erfährst du hier.

Wie immer verarbeitet das Internet - und vor allem die Gen Z - große Geschehnisse vor allem durch eines: Memes. Das war auch wieder der Fall, als ein Mann versucht hatte, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu töten. Bilder von ihm gingen viral, in denen er auf das Albumcover von 50 Cents "Get Rich or Die Tryin" bearbeitet wurde. Sogar 50 selbst hat es geteilt und dazugeschrieben:

Trump wird angeschossen und jetzt bin ich im Trend.

50 Cent: Soundtrack zum Angriff auf Donald Trump? Dauer 0:25 min 50 Cent: Soundtrack zum Angriff auf Donald Trump?

"Many Men": 250% mehr Streams als vorher für 50 Cent

Nicht nur das Meme ging ab, auch der Song „Many Men (Wish Death)“ wurde mega oft gehört, vor allem auf TikTok. Den Song hatte 50 Cent 2003 veröffentlicht, nachdem er selbst neunmal angeschossen worden war. In den drei Tagen nach dem Attentat auf Trump hatte der Track in den USA über 2,2 Millionen Streams gesammelt. Das seien 250 Prozent zusätzlich zum vorherigen Stand, berichtet das Magazin "Billboard". 50 Cent hat das natürlich auch bemerkt und den Song sogar mit einem Bild von Trump im Hintergrund performt:

