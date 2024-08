Auf YouTube wurde bekannt gegeben, wer bei der vierten Staffel von 7 vs. Wild dabei ist. Hier checkst du alle Infos!

Beim Survival-Abenteuer sind in diesem Jahr sieben Kandidaten am Start. Es sind Survival-Experten, aber auch YouTuber und Streamer dabei. Das hat 7 vs. Wild-Gründer Fritz Meinecke im YouTube-Video bekannt gegeben. Er selbst wird diesmal wohl nicht teilnehmen. Das ist die Liste:

Joey Kelly (TV-Legende, Musiker)

(TV-Legende, Musiker) Flying Uwe (Fitness-Influencer/Unternehmer)

(Fitness-Influencer/Unternehmer) Lets Hugo (Streamer)

(Streamer) Stefan Hinkelmann (Survival-Fan/YouTuber: Survival Deutschland)

(Survival-Fan/YouTuber: Survival Deutschland) Selfiesandra (Influencerin)

(Influencerin) Julia Beautx (Influencerin)

(Influencerin) Joe Vogel (Biologe/Survival-Experte)

In den letzten Jahren lief die Bekanntgabe der Teilnehmer durch öffentliche Nominierungen, teils mit Reactions wie bei Papaplatte. Das ist in diesem Jahr anders - alle Teilnehmer wurden vorab ausgesucht, weil die Macher von 7 vs. Wild was verändern wollten.

Staffel vier von 7 vs. Wild: Teilnehmer sind safe, was sonst noch?

In den letzten Wochen gab es schon einige Gerüchte zu den Teilnehmern - und einige davon waren auf jeden Fall true. Im Video hat Fritz geteast, dass die Location im nächsten Video gedroppt wird. Auf Social Media gehen aber schon alle davon aus, dass in Neuseeland gedreht wurde. Auch sonst soll es neue Regeln geben.

Wie sind die Reactions der Fans auf die Kandidaten?

Die Fans scheinen vor allem von Joey Kelly viel zu erwarten. Nachdem er in der Tag-Team-Staffel ordentlich rasiert hat, schreibt eine Userin: "Also wenn Joey dieses Mal nicht einen kompletten Hochhauskomplex baut, bin ich enttäuscht". Dass Lets Hugo dabei ist, ist wohl für niemanden eine Surprise.

