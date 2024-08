Adele unterbricht Konzert: Olympia gucken first 📺

Adele setzt Prioritäten. Und wenn das 100-Meter-Frauenfinale zeitlich mit ihrer Show crashed, dann gibts Public-Viewing.

Genauso hat es die Sängerin gestern bei einem ihrer Konzerte in München gemacht - mit über 70.000 Fans. Denn mitten in der Show erschienen auf der riesigen Videowand von Adeles Bühne die Worte: "Live from Paris".

100-Meter-Finale: Adele fiebert in München mit

Dann war das 100-Meter-Finale der Frauen zu sehen und Adele war hyped. Sie blickte auf die riesige Videowand und fieberte mit. Danach ging die Show auf entspannt weiter.

Nice to know: Gewonnen hat das Rennen übrigens Julien Alfred. Sie holte die erste olympische Medaille für ihr Land St. Lucia ever.

