Affe vom Affenberg Salem wurde wieder eingefangen

Vom Affenberg Salem war ein Tier ausgebrochen. Deshalb hatte die Polizei eine große Fahndung gestartet.

Der Berberaffe war auf dem Campingplatz Maurach nahe der Basilika Birnau am Bodensee gesehen worden. Dort hatte er sich ein paar Äpfel von einem Apfelbaum schmecken lassen. Das Affenberg-Team hat ihn mit einem Betäubungsgewehr getroffen und zurück ins Gehege gebracht. Der Baum, den der Affe genutzt hatte, um wegzuklettern, wurde wieder zurechtgeschnitten.

Polizei suchte seit Freitag nach dem Affen

Autofahrer hatten den Affen am Freitag bei Oberuhldingen am Straßenrand gesehen. Als die Polizei ankam, flüchtete das Tier aber in die Bäume. Weil die Polizei den Affen so nicht einfangen konnte, riefen die Beamten Mitarbeitende des Affenbergs zur Hilfe. Die versuchten den jungen Berberaffen mit Futter anzulocken - doch auch das klappte nicht. Der Affe flüchtete dann in den Wald.

Die Polizei gab auch eine lustige Beschreibung raus:

Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass er ca. 70 bis 90 cm groß und von sportlicher Statur ist. Auffällig sind seine hervorragenden Kletterkünste. Er ist mit einem Fell bekleidet.

Eine Warnung gab es auch: Das Tier sollte nicht gefüttert werden. Tanja Breuer vom Affenberg-Salem-Team erklärte, dass die Affen menschliche Nähe nicht gewohnt seien. Sie hätten das als Angriff verstehen und mit Beißen oder Kratzen reagieren können.